“The blue coating applied to the bottom of the Lincoln Memorial Reflecting Pool this summer failed in at least 85 places because of errors in the renovation, including the premature refilling of the basin before the liner had fully dried,” the Washington Post reports.
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