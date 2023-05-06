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СВ
Серега Васнецов
Притащили нам такой в контору. Хрень, никогда они не заменят нам европейцев. Сборка как будто гаражная, да даже в гар...
КАМАЗ расширяет л...
Ингерман Ланская
не правильная статистика - считать надо не от количества населения , а от количества машин на дорогах. в совдепии, на...
Безопасные и каче...
О
Олег
Эти компасы такая рухлядь китайская получилась. Не знаю че все так ринулись сотрудничать с ними, у них машины всегда ...
КАМАЗ расширяет л...
5колесо
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Апрель 2023 (№ 355)
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