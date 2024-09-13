Уроки СССР

автор банальный дебил или торговец китайским ширпотребом ! пусть попробует в наше не простое время поработать руками и восхититься своей зарплатой , а то , как насрать на СССР , так они большие мастера !

Samarium

И все же этот автор во многом прав, к сожалению, хотя и создал кашу, смешав все: и положительное и отрицательное, что было в советском обществе, и сделав свои не принимаемые лично мной общие выводы ( я жил в СССР с 1949 года, так что многое видел и знаю эту жизнь не по- наслышке, работал до армии слесарем -сборщиком на моторостроительном заводе и видел рабочий коллектив изнутри , как в положительном, так и в отрицательном свете)....