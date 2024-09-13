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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Уроки СССР

Уроки СССР

Всю историю СССР советская власть насаждала довольно специфическую культуру лицемерия по отношению к труду.

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Комментарии
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wgaskaa Карбушев
Тских авторов нельзя допускать к публикованию своих мерзких и вредных рассуждений.
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46 мин.
Владимир Негода
автор банальный дебил или торговец китайским ширпотребом ! пусть попробует в наше не простое время поработать руками  и восхититься своей зарплатой , а то , как насрать на СССР , так они большие мастера !
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41 мин.
Samarium
И все же этот автор во многом прав, к сожалению,  хотя и  создал кашу, смешав все:  и положительное и отрицательное, что было в советском обществе,  и сделав свои не принимаемые лично мной общие выводы ( я жил в СССР с 1949 года, так что многое видел и знаю эту жизнь не по- наслышке, работал до армии слесарем -сборщиком на моторостроительном заводе и видел рабочий коллектив изнутри , как в положительном, так и в отрицательном свете)....
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2 мин.

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