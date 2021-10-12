Апостроф: Украина нарастила объемы реэкспорта газа в Европу

МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Украина нарастила реэкспорт газа в Европу, об этом сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на статистику венгерского оператора FGSZ.
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