Новокузнечанин распространял порнографию среди несовершеннолетних

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 11 сентября сообщили о завершении расследования в отношении ранее судимого новокузнечанина, обвиняемого в 17 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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