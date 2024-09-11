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Новокузнечанин распространял порнографию среди несовершеннолетних

Новокузнечанин распространял порнографию среди несовершеннолетних

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 11 сентября сообщили о завершении расследования в отношении ранее судимого новокузнечанина, обвиняемого в 17 эпизодах преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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