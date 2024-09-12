В Бугульминском районе открыли памятник бойцу СВО

В селе Татарская Дымская Бугульминского района на Аллее Героев состоялось торжественное мероприятие по случаю открытия памятника уроженцу села, погибшему в ходе специальной военной операции (СВО) гвардии-майору Айнуру Сафиуллину.
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