В Комитете по физической культуре и спорту во Всемирный день здоровья рассказали о спортивных достижениях петербуржцев

Так, в школьных клубах занимаются 130 тысяч юных петербуржцев В Петербурге без малого 3 миллиона человек занимаются физической культурой и спортом, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Комитета по физкультуре и спорту Северной столицы Антон Шантырь Так, в школьных спортивных клубах, а их их 681, тренируются 130 тысяч юных петербуржцев.
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