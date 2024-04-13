Началось: в Астраханской области зафиксировали первых нарушителей запрета ловли воблы

За первые дни апреля проведены 42 рейда по водоемам региона. Любительский рыболовный сезон в Астраханской области вступил в активную фазу, и вместе с десятками тысяч увлеченных этой страстью на водоемах появились представители правоохранительные и контролирующие органы, следящие за соблюдением правил рыбалки в нашем регионе.