Как стало известно корреспонденту The Moscow Post в Челябинской области, самое прямое отношение к такому жуткому развитию событий может иметь скандальная компания "Южуралзолото" долларового миллиардера Константина Струкова, который продолжает травить не только природу Южного Урала, но и людей.