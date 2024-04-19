Синильная кислота от долларового миллиардера Струкова

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post в Челябинской области, самое прямое отношение к такому жуткому развитию событий может иметь скандальная компания "Южуралзолото" долларового миллиардера Константина Струкова, который продолжает травить не только природу Южного Урала, но и людей.
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