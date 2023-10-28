Эрдоган пообещал объявить Израиль «военным преступником» и пригрозил войной ЗападуЗапад является виновником обострения ситуации на Ближнем Востоке, а Израиль — «военным преступником» и «оккупантом» палестинских территорий, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на созванном им митинге в стамбульском аэропорту «Ататюрк».