Эрдоган пообещал объявить Израиль «военным преступником» и пригрозил войной ЗападуЗапад является виновником обострения ситуации на Ближнем Востоке, а Израиль — «военным преступником» и «оккупантом» палестинских территорий, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на созванном им митинге в стамбульском аэропорту «Ататюрк».
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