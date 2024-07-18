В Барнауле депортируют семью юного мигранта за избиение русского парня

В городе иностранцы проживают на основании ранее оформленного вида на жительство В Алтайском крае аннулировали вид на жительство семье иностранных граждан после нападения на несовершеннолетнего, сообщает региональное ГУ МВД в своем Telegram-канале.
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