Односторонние принудительные меры подрывают ООН — МИД Ирана

Односторонние принудительные меры ослабляют многосторонность отношений между странами и подрывают систему ООН, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Реза Наджафи, 18 июля сообщает информагентство Mehr.
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