Финская печь: зачем ее строят, как она устроена и в чем ее сила

О русской печи знают все. Она — символ, традиция, обогреватель и лежанка в одном лице. Но в современных реалиях, особенно в небольших домах или дачах, громоздкая конструкция часто оказывается не самой удобной.
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