"Лидс" опроверг слухи о политических причинах отказа от покупки Головина

Спортивный директор английского «Лидс Юнайтед» Адам Андервуд опроверг информацию об отказе клуба от трансфера полузащитника «Монако» Александра Головина по политическим мотивам, передает «Чемпионат».
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