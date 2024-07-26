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Освободив Волчье, российские войска вышли к населённым пунктам Весёлое, Ивановка и Лисичное на Покровском направлении

Освободив Волчье, российские войска вышли к населённым пунктам Весёлое, Ивановка и Лисичное на Покровском направлении

Вооружённые силы России продолжают активное продвижение на Покровском направлении. Ещё совсем недавно освободили крупное село Прогресс, переведя под контроль важный транспортный узел, а теперь уже освобождено село Волчье на фоне дальнейшего продвижения как минимум на трёх направлениях.

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