Планы НАТО и Зеленского унесло ураганом

@ REUTERS/Elizabeth Frantz Tекст: Дмитрий Бавырин Сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен, хотя грозил стать программой действий США на ближайшее время.
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