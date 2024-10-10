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  • Майя Maja
    УСЁ... Кончайте народ хранить деньги в банках. Храните в банках с огурцами дома?! Это дефолт. А по простому опять пол...Власть банков зак...
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Планы НАТО и Зеленского унесло ураганом

Планы НАТО и Зеленского унесло ураганом

@ REUTERS/Elizabeth Frantz Tекст: Дмитрий Бавырин Сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен, хотя грозил стать программой действий США на ближайшее время.

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