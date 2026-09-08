«Спросила номер и пропала»: как 30-летний Эрнест Мацкявичюс встретил в Госдуме 17-летнюю школьницу и построил с ней крепкую семью

Личная жизнь бессменного ведущего программы «Вести» Эрнеста Мацкявичюса долгое время оставалась вне фокуса публичного внимания.
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