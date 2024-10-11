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Бизнес журнал. Урал

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Уральский модельер Таша Рублева прокомментировала заявление Путина о тканях

Уральский модельер Таша Рублева прокомментировала заявление Путина о тканях

Модельер, основательница сети ателье «Модный Дом Rubleffka» Таша Рублева прокомментировала заявление Путина о том, что нужно стремиться к тому, чтобы россияне с удовольствием носили одежду отечественного производства.

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