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Россияне заявили о готовности к агентному шопингу с помощью ИИ

Россияне заявили о готовности к агентному шопингу с помощью ИИ

Большинство россиян хотя бы раз совершали покупку по совету нейросети. На сайты магазинов или маркетплейсов по ссылкам из ответов искусственного интеллекта (ИИ) всегда переходят 32%, иногда — 59%, говорится в результатах исследования «Анкетолог».

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