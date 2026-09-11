Россияне заявили о готовности к агентному шопингу с помощью ИИ

Большинство россиян хотя бы раз совершали покупку по совету нейросети. На сайты магазинов или маркетплейсов по ссылкам из ответов искусственного интеллекта (ИИ) всегда переходят 32%, иногда — 59%, говорится в результатах исследования «Анкетолог».