Эларджи — блюдо грузинской кухни. представляющее собой густую кукурузную кашу с большим количеством сыра сулугуни.
Эларджи
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Эларджи — блюдо грузинской кухни. представляющее собой густую кукурузную кашу с большим количеством сыра сулугуни.
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