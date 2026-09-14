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Три строительные площадки в Новом Уренгое признаны образцовыми

Три строительные площадки в Новом Уренгое признаны образцовыми

Три стройплощадки в Новом Уренгое получили «Знак качества — проверено стройнадзором». Это объекты реконструкции дорог на улицах Железнодорожной, Новой и Геологоразведчиков, сообщил канал «Строим Ямал» в «Максе».

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