Ведущий Малоземов посоветовал чередовать кондиционирование воздуха и проветривание

Сплит-системы лишь охлаждают воздух, но не обновляют его. По этой причине в жаркую погоду кондиционирование воздуха лучше всего чередовать с проветриванием, рассказал ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов в эфире радио Sputnik.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии