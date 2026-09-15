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Стреляют друг в друга и сливают своих: противостояние силовиков ведет Украину к военному перевороту

Стреляют друг в друга и сливают своих: противостояние силовиков ведет Украину к военному перевороту

Силовые структуры на Украине потеряли не только автономность (это факт и давно известный), но и здравый смысл в своей работе.

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