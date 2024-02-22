Астрономы получили редкое изображение области звездообразования в центре Млечного Пути с помощью телескопа VLT

Астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) опубликовали новый снимок, полученный с помощью Очень Большого Телескопа (VLT), который запечатлел обширную область звездообразования в центре Млечного Пути.
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