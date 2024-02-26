За нами уже выехали: полицейские спорткары

Охрана общественного порядка — одна из тех сфер, где действительно нужны динамичные модели. Во многих странах полицейские на суперкарах, мощных электромобилях и спортивных кроссоверах не только преследуют и задерживают мелких нарушителей или опасных преступников, но иногда даже перевозят донорские органы для быстрой пересадки.