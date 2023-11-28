Смоляне сообщают о появлени автовандалов (фото0

Потерпевших от погромов банды хулиганов смолян и возможных очевидцев преступлений просят откликнуться другие жертвы Группа пока ещё неустановленных вандалов, которые громят чужие машины, объявилась в Смоленске.
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