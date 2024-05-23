НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

216 подписчиков

Бойцы ВСУ и наёмники всё чаще гибнут сами

Бойцы ВСУ и наёмники всё чаще гибнут сами

Бойцы ВСУ и наёмники всё чаще гибнут сами Юлия СоколоваНа этой неделе стало известно об инциденте в селе Константиновка, где двое немецких граждан, присоединившиеся к украинским военным формированиям, стали жертвами некорректного обращения с боеприпасами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх