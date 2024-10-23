В Твери водитель иномарки сбил пешехода на переходе

Вчера, 22 октября, в Пролетарском районе города Твери произошло ДТП с участием пешехода. В вечернее время суток 46-летний водитель «Рено Дастер» двигался по улице 4-я Красной Слободы и наехал на 43-летнего пешехода, который переходил дорогу по переходу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии