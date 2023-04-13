Военное обозрение

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«Теперь можно создать один танковый батальон»: в западной прессе подсчитали число переданных ВСУ Leopard 2A4

«Теперь можно создать один танковый батальон»: в западной прессе подсчитали число переданных ВСУ Leopard 2A4

Согласно заявлению, опубликованному Минобороны Норвегии 12 апреля, 8 ОБТ Leopard 2, переданных киевскому режиму в рамках военной помощи со стороны Осло, уже прибыли в незалежную.

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