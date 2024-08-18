Как выбрать плоскогубцы и пассатижи

В каждом хозяйстве, будь это частный загородный дом или квартира в многоэтажке в мегаполисе, рано или поздно возникает проблема, которую нельзя решить без помощи такого инструмента как плоскогубцы или пассатижи.
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