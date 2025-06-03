Прогноз погоды в Крыму на 3 июня ☀️ В Симферополе +27 и ясно В Севастополе +23 и ясно В Евпатории +24 и ясно В Черноморском +26 и ясно В Джанкое +30 и облачно с прояснениями В Ялте +24 и ясно В Алуште +26 и ясно В Керчи +26 и ясно В Армянске +27 и ясно В Красноперекопске +27 и ясно В Бахчисарае +27 и ясно В Феодосии +26 и ясно В Судаке +24 и ясно 📲 Присылайте в редакцию «Крым 24» истории, а также снятые в своих городах и районах материалы: @tvk24_bot ✅ По поводу рекламы пишите: @reklamak24_bot тест тест.