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Кто такой Джей Клейтон: новый «ИИ-царь» США и глава разведки

Президент США Дональд Трамп назначил директора Национальной разведки Джея Клейтона новым «ИИ-царем» (буквально с английского AI csar — так в Белом доме называют кураторов отдельных направлений).

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