Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Прекратите стелить страну им под ноги!»: число поводов для выдворения мигрантов из РФ вырастет вдвое, а «двери» для уголовников - закроют

«Прекратите стелить страну им под ноги!»: число поводов для выдворения мигрантов из РФ вырастет вдвое, а «двери» для уголовников - закроют

Телеканал "78" Можно сказать, что принятыми изменениями подвели промежуточные итоги по модернизации миграционного законодательства в РФ.

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