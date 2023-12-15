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Обанкротившийся «Метрострой» распродает имущество в Петербурге

Обанкротившийся «Метрострой» распродает имущество в Петербурге

В Петербурге выставлены на торги несколько лотов, принадлежащих обанкротившемуся «Метрострою». Общая сумма — около 2,6 млрд рублей.

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