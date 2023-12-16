Advance: крах ВСУ и Запада обернулся триумфом России

ТАСС/Михаил Метцель Общение президента России Владимира Путина с журналистами и россиянами во время Итогов года проходило в атмосфере триумфа и уверенности в неминуемой победе в конфликте на Украине, считает хорватское издание Advance.
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