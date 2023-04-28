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Бывшего игрока «Амкара» потребовали привлечь к уголовной ответственности за критику СВО и разглашени

Бывшего игрока «Амкара» потребовали привлечь к уголовной ответственности за критику СВО и разглашени

Футболист критикует Родину, находясь за границей.На днях спортивный блогер Евгений Савин, более известный как КраСава, дал интервью, в котором бывший футболист негативно высказался об СВО, что привлекло внимание депутата Госдумы Романа Терюшкова.

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