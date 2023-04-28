Бывшего игрока «Амкара» потребовали привлечь к уголовной ответственности за критику СВО и разглашени

Футболист критикует Родину, находясь за границей.На днях спортивный блогер Евгений Савин, более известный как КраСава, дал интервью, в котором бывший футболист негативно высказался об СВО, что привлекло внимание депутата Госдумы Романа Терюшкова.
Футболист критикует Родину, находясь за границей.На днях спортивный блогер Евгений Савин, более известный как КраСава, дал интервью, в котором бывший футболист негативно высказался об СВО, что привлекло внимание депутата Госдумы Романа Терюшкова.
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