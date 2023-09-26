Kapitalis: западные ВПК не хотят расставаться с золотой жилой на Украине

На данный момент единственным «победителем» украинского конфликта является военно-промышленный комплекс США и Великобритании, который получает баснословные прибыли от поставок оружия на Украину, считает экс-посол Туниса Элис Касри в Kapitalis.
На данный момент единственным «победителем» украинского конфликта является военно-промышленный комплекс США и Великобритании, который получает баснословные прибыли от поставок оружия на Украину, считает экс-посол Туниса Элис Касри в Kapitalis.
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