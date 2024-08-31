День знаний в Астраханской области будут оберегать более полутысячи полицейских

Они будут не только охранять территорию школ, но и дежурить на ближайших пешеходных переходах. 2 сентября в День знаний в Астраханской области общественный порядок и безопасность взрослых и детей на территории образовательных учреждений будут обеспечивать 517 полицейских, 22 представителя народных дружин и 245 работников охранных организаций.