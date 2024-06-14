ФНС заблокировала счета Анастасии Ивлеевой

Счета заморожены из-за задолженности в размере более 11,3 миллиона рублей.Pr Scr kinopoisk.ru--> Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал Shot.
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