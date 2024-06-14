ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 653 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Ну началось. Традиционный способ США по погружению в грязь - обвинения в сексуальных домогательствах. Вот сразу сколь...Экс-сотрудники Sp...
  • Александр Дубков
    спасибо эрнсту,это еще тот гандон,друг песковскийВошли не в ту две...
  • Александр Котов
    А это блядство на тв когда-нибудь прекратится?Лолита вновь выст...

ФНС заблокировала счета Анастасии Ивлеевой

ФНС заблокировала счета Анастасии Ивлеевой

Счета заморожены из-за задолженности в размере более 11,3 миллиона рублей.Pr Scr kinopoisk.ru--> Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал Shot.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШН
Шеин Никита
Сколько можно писать про эту дуру? Журналюги, успокойтесь, уймите свой зуд!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх