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Газета.ру

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Мао Нин: КНР поддерживает усилия, способствующие урегулированию на Украине

Мао Нин: КНР поддерживает усилия, способствующие урегулированию на Украине

Китай поддерживает все усилия, способствующие урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

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