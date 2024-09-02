Россия и Монголия обсуждают соглашение о льготных поставках топлива и ГСМ

Президент России Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор» заявил, что между Улан-Батором и Москвой ведутся переговоры по вопросу поставок топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Монголию по льготной стоимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии