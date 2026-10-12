Более 100 тысяч «квадратов» аварийного жилья расселено в ЯНАО с начала года

На Ямале с начала года расселено более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Годовой план Минстроя РФ регион выполнил уже на 160%.
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