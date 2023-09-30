Вся правда о Карбокситерапии: плюсы и минусы популярной процедуры

Вся правда о Карбокситерапии: плюсы и минусы популярной процедурыКарбокситерапия (Carboxy-терапия) - это дозированное введение углекислого газа (CO2) подкожно в профилактических, косметических и лечебных целях, процедура, которую называют прорывом в индустрии красоты со времен ботокса.