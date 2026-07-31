США получили средства на оружие для Киева, но поставок до сих пор нет

Поставки оружия Киеву в рамках совместной программы США и НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — «Список приоритетных требований Украины») застопорились еще в начале весны и до сих пор не возобновлены.
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