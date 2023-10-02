«Хардкорный» хот-хэтч Toyota GR Yaris появится через полгода

Японское издание BestCarWeb настаивает: поставки обновлённой модели начнутся весной 2024 года. Инсайдеры подтвердили, что GR Yaris получит более мощный турбомотор от GR Corolla, а помимо 6-ступенчатой «механики» клиенты смогут заказать 8-ступенчатую автоматическую коробку передач с гидротрансформатором и подрулевыми лепестками.