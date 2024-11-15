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«Вонючий» парк задурманил пользователей 2ГИС и вынудил ставить высокие оценки

«Вонючий» парк задурманил пользователей 2ГИС и вынудил ставить высокие оценки

У недостроенного парка «Каменка» в Новосибирске неожиданно появились фанаты. Люди довольны недоделанным дорожкам, грязью и вонью от сточных вод – положительные отзывы люди массово начали оставлять в сервисах онлайн-карт.

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