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Захарова назвала причину изменения реакции Запада на теракт в «Крокусе»

Захарова назвала причину изменения реакции Запада на теракт в «Крокусе»

Желание не «остаться за бортом» стало причиной изменения реакции западных стран на теракт в «Крокус Сити Холле», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей авторской программе на радио Sputnik.

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