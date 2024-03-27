Захарова назвала причину изменения реакции Запада на теракт в «Крокусе»

Желание не «остаться за бортом» стало причиной изменения реакции западных стран на теракт в «Крокус Сити Холле», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей авторской программе на радио Sputnik.
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