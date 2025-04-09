Ожесточённые бои в Олешне и Горнале: ВСУ пошли в контратаку. Убитых 290. Повсюду "ад"

ТАСС: Ожесточённые бои идут в Олешне и ГорналеПосле того, как 8 апреля группировка войск "Север" освободила Гуево в Курской области, ожесточённые бои продолжились только в двух населённых пунктах — селе Горналь и хуторе Олешня.