ВСУ потеряли за сутки до 130 бойцов в зоне ответственности «Днепра»

Глава пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Днепр» Роман Кодрян проинформировал о том, что за суточный период вражеские войска потеряли 130 бойцов на подконтрольном группировке участке линии боевого соприкосновения.
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