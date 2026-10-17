Осень вступает в свои права, и 18 октября наши предки отмечали день святой Харитины. В народе этот праздник называли «Первыми холстинами», и с ним было связано множество строгих правил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Большая война, со...
- Большая война, со...
- "Акт первый. Морс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым